Programação especial promete animar a criançada neste fim de semana

Neste sábado, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças e diversos estabelecimentos da Capital vão oferecer atividades especiais voltadas para a diversão dos pequenos.



No Shopping Rio Poty, a partir das 17h, terá o espetáculo Pequeno Príncipe, na praça de alimentação. Já no estacionamento do shopping acontece, simultaneamente, o Festival de Música e Gastronomia, evento que finaliza a primeira edição do Festival Cultura do Bem, que ajuda crianças em vulnerabilidade social e que estão em tratamento do câncer, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através do Hospital São Marcos.

A entrada para o Festival de Música e Gastronomia será um quilo de alimento não perecível e estão confirmadas as bandas: Siba (PE), Validuaté (PI), Totonho (PB), Tuyo (PR), Teófilo Lima (PI) e Radiofônicos (PI).

Já no Teresina Shopping, a programação é voltada não só para o Dia das Crianças, mas também para o Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro. Para a criançada tem teatro de bonecos, espetáculos teatrais, música, além de muita diversão com uma variedade de atrações espalhadas pelo shopping.

A Espetacular Semana da Criança segue até o dia 13 de outubro, com Encontro de Bonecos de Teresina (Bonecarte), um festival de teatro de bonecos realizado pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves.



Foto: Arquivo O Dia

As crianças podem aproveitar ainda O Grupo de Teatro 'Só Olhar Teatro de Lambe Lambe'; desfile de bonecos gigantes (Cia do Riso); O Cavaleiro Das Águas (Cia Calunga); Caixa de Chocolate (Cia Isaque); O Casamento do Zé Pretim (Cia Mamularte); O sapo encantado (Cia do Riso); Encantarias de Cassimiro (Cia Ricardo Moreira) e As Aventuras de Jeca Valentão (Grupo Biboca).

Além de teatro de bonecos, a Espetacular Semana da Criança ainda terá os espetáculos teatrais: 'Sapo Severino'; 'Aladim'; 'Quem quer ser um super-herói' e 'A Bela e a Fera'.

Já os professores podem participar da 5ª edição do Festival Gastronômico Maria Isabel. O evento terá a presença de mais de 28 bares e restaurantes oferecendo aos visitantes os melhores pratos, além do espaço Cozinha Show, onde serão realizadas aulas-show de gastronomia.

Para quem gosta de ler, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves organizou diversos encontros, que vão acontecer ao longo do mês, com música, contação de histórias e teatro nas bibliotecas do Centro de Esportes Unificados (CEU) Norte; Da Costa e Silva; H Dobal; Fonte Ibiapino, no Centro de Convivência Saber Viver e Biblioteca São João na Unidade Escolar Melvin Jones.

Parques ambientais também são opção

Os parques ambientais, que permitem programas ao livre e em contato com a natureza, são boas opções para momentos de diversão. Por isso, a Prefeitura de Teresina manterá o funcionamento desses espaços neste feriado (12).

O Parque da Cidade, localizado no bairro Primavera, vai receber o Festival da Alegria neste Dia das Crianças, com uma programação que vai das 8h às 12h. As atividades incluem teatro de bonecos, dança kids, bonecos da Disney, banho de cascata, carro pipa, pintura de rosto, trenzinho da alegria, distribuição de escovas de dentes e de cremosinho, recreação e jogos. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semam).



Foto: O Dia

Já o Parque Estação Cidadania, situado no cruzamento das avenidas Frei Serafim com Miguel Rosa, estará aberto e conta com boa estrutura para a garotada se divertir, a exemplo de playground, pista para andar de bicicleta, patins e skate. O local funcionará das 5h30 às 21h30.

O Parque Ambiental Matias Augusto de Oliveira Matos (Lagoa do Mocambinho), localizado na Avenida Freitas Neto, segue os mesmos horários do Parque Estação Cidadania e estará aberto das 5h30 às 21h30. O espaço também possui playground e outros equipamentos que podem ser aproveitados pelas crianças, como quadras para múltiplas práticas de esportes.

Outra opção é o Parque Ambiental Encontro dos Rios, um dos belos cenários naturais da cidade, que estará funcionando normalmente, das 9h às 19h. Localizado no bairro Poti Velho, o parque conta com trilha ecológica e playground.

O Parque Potycabana também vai funcionar normalmente neste sábado (12), mesmo sem uma programação específica para as crianças. O parque abre às 5h e funciona até as 12h, retornando às 15h até as 21h.

Feriado também será comemorado com muita fé



Apesar do dia 12 de outubro estar mais associado ao Dia das Crianças, a data, na verdade, é feriado em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida - a padroeira do Brasil. Na Arquidiocese de Teresina, será realizada a 13ª edição das Festa da Mãe de Deus, declarada este ano como patrimônio imaterial da cidade.

“Antes de ser mãe, Maria havia se tornado discípula. Quem caminha com Maria está sempre ouvindo que deve ser feita a vontade de Deus, pois foi ela quem disse: ‘Fazei tudo o que Ele vos disser’, ou seja, fazer tudo o que Jesus nos pedir. Vamos nos unir a Deus nessa grande celebração pela nossa mãe”, declara padre Fábio Fernandes, coordenador da festa.

A celebração será presidida pelo Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, com início às 6h30 no estacionamento do Convento de São Benedito, no Centro da cidade. Em seguida, os fiéis seguem em procissão até o Centro Pastoral Paulo VI, onde acontecerá a coroação da imagem, encerrando a celebração.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia