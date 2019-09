Revista ilustrada por piauiense vira série dirigida por Steven Spielberg

Quadrinista Leno Carvalho em entrevista ao ODiaNews, da ODiaTV. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)





Uma revista em quadrinhos ilustrada pelo quadrinista Leno Carvalho será transformada em uma série dirigida pelo cineasta americano Steven Spielberg. Apesar de ter nascido no estado do Rio de Janeiro, Leno tem raízes no Piauí e mora há 20 anos no estado.

No mercado há cerca de 10 anos, Leno explica que que o interesse do cineasta pela revista, intitulada "The Rift" , surgiu de uma coincidência, uma vez que o trabalho para o mercado americano acabou chegando às mãos do diretor.





Leno diz que uma repentina valorização do preço da revista vendida nos Estados Unidos foi sinal de que seus traços ganhariam outro patamar.

O dono da história, Don Handfield, que também é cineasta, foi o elo para que Spielberg avaliasse o trabalho do piauiense.

"Na verdade foi uma feliz coincidência, mas deve-se esse contato ao Don Handfield, que é o escritor do projeto, idealizador da história. Ele já é ator e diretor de cinema e acho que por essa posição ele teve um acesso mais fácil ao Spielberg", diz Leno em entrevista ao Portal O Dia.

Com a estréia marcada para novembro na plataforma de streaming Apple TV (uma espécie do popular 'Netflix'), Leno acredita que a escolha também se deu pelo fato de os quadrinhos já estarem prontos, ou seja, além de já ter uma boa história, as ilustrações prontas colocaram o trabalho um passo a frente de outros que podem ter sido apresentados como proposta. O quadrinista acredita que alguns desenhos sejam usados em cenas da série (confira algumas cenas no final da matéria).

"Como já era uma obra feita por um alguém do meio de cinema e já estava, digamos assim, visualmente pronto, pode ser que ele use boa parte do quadrinho como storyboard, cenas e tudo mais da própria série, estava um pouquinho mais fácil", explica o quadrinista.

Para assistir a série é necessário ser assinante do serviço de streaming da Apple .

Rodrigo Antunes