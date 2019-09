"The Rift" será lançada na Apple TV em novembro

O interesse de Leno Carvalho por histórias em quadrinhos começou muito cedo, mas foi apenas ao chegar em Teresina, quando iniciou sua carreira na Banca HQ Companhia, onde aprendeu muito do que sabe atualmente. A vida do desenhista mudou depois de passar por algumas agências e ser aprovado no teste para desenhar uma revista dos norte-americanos Dom Handifield e Richard Rayner, intitulada The Rift, que se tornou uma série para Apple TV a ser lançada em novembro.

“Eu desenho desde criança passei por vários estilos, vários temas, porque eu gosto de desenhar então não interessa muito o assunto. Eu lembro que comecei a gostar de desenhar quando eu era muito pequeno, gostava de mexer na revista de quadrinho de um primo meu e fui achando legal. Mas começar a pensar nisso como profissão foi em 1998”, relembra o desenhista Leno Carvalho, natural do estado do Rio de Janeiro, e com raízes no Piauí, sua família é de Amarante e Regeneração.

“No ano de 2002, eu entrei em uma agência e fui pegando trabalho, mudando de agência, até que há uns quatro anos passei a trabalhar independente. Quando entrei em contato com o pessoal do The Rift, através de um fórum na internet, fiz minhas amostras e passei no teste. Então, comecei a desenhar essa revista que vai virar uma serie pelo Spielberg, já desenhei outros títulos pra eles e, agora, atualmente eu estou no mercado francês”, conta Leno.



Desenhista faz trabalhos em todo o mundo e, hoje, atua no mercado francês - Foto: Arquivo Pessoal



The Rift na Apple Store

“Com o tempo descobri que o dono do projeto, Dom Handifield, participa de uma sociedade produtora de cinema o The Company, e que um dos sócios dele é o Jeremy Renner, o ator que fez Gavião Arqueiro. Então, eu comecei a fazer mais empolgado por que imaginei que poderia virar algo maior”, diz o desenhista.

Um ano depois de iniciar o trabalho, Leno começou a acompanhar alguns boatos que, por Dom Handifield ser envolvido com cinema, teria mostrado os quadrinhos para o Steven Spielberg que teria se interessado pelo projeto.

“Em março, eu recebi um tweet que falava sobre preço de quadrinho dizendo que The Rift teria passado de 27 dólares encadernado, para 128 dólares. Isso acontece no mercado quando tem algum motivo externo.

Na matéria havia dito que depois que o Spielberg teria se interessado em fazer um audiovisual da revista, o preço havia explodido. E eu pensei “meu Deus eu não acredito”. Na matéria foi esclarecido que The Rift é o primeiro episódio de Amazing Stories, que é um projeto que ele encabeçou na década de 80 e que vai ser lançado agora pela Apple TV. Hoje fiquei sabendo que vai sair em novembro”, explica Leno Carvalho.

Sandy Swamy - Jornal O Dia