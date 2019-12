Pré-estreias, sessão com debate e muito mais marcam a cinesemana

Muitas novidades chegam aos Cinemas Teresina nesta semana. Na quinta-feira, dia 05, acontece a 25ª Sessão Debate do filme ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’, a partir das 19h30. A exibição terá a presença do diretor Pedro Gui, da atriz Jane di Castro e do produtor Alexandre Haddad.

O documentário traz um olhar carinhoso e sensível da vida de uma das maiores artistas do Brasil. ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’ é uma trama que retrata os principais momentos vividos pela transformista e aborda não só as conquistas, mas as dificuldades enfrentadas por ela durante a sua trajetória, como um acidente que sofreu e perdeu parte da visão, por exemplo. Nascida Astolfo Barroso Pinto, Rogéria, ainda com o nome de batismo, começou uma carreira de maquiadora, em sua maioria de grandes personalidades da extinta TV Rio e, gradativamente, tornou-se a estrela que foi.

Já no domingo (08) às 10h30 será a pré-estreia de ‘Synonymes’. No drama, Yoav (Quentin Dolmaire) é um adolescente israelense que foge de seu país e parte para a França, onde vive em Paris enquanto esconde a sua identidade. Determinado a extinguir suas origens, seu principal companheiro é um dicionário de francês-hebreu.



O clássico "Matrix", primeiro filme da trilogia que revolucionou o cinema - Foto: Divulgação



Outra pré-estreia é ‘Crime Sem Saída’. A trama policial traz um detetive da polícia de Nova Iorque que recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

O documentário ‘Western Stars’ é mais uma novidade da semana nos Cinemas Teresina. O filme reúne músicas do concerto do cantor e compositor americano Bruce Springsteen, referentes ao seu disco chamado "Western Stars".

‘Dois Papas’ também entra em cartaz nesta quinta-feira. No filme o cardeal argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI (Anthony Hopkins) tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa conversa onde debatem não só os rumos do catolicismo, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um.



"Dois Papas", em lançamento nacional, no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



Outra novidade que chega à telona é ‘Bixa Travesty'. No documentário, o corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz do filme que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça.

E para comemorar os 20 anos do clássico Matrix, os Cinemas Teresina reexibem na grande tela o primeiro filme da trilogia lançada em 1999 que revolucionou o cinema mundial. Neste capítulo inicial, Thomas Anderson (Keanu Reeves) é um criminoso cibernético e programador, conhecido no mundo virtual como Neo, e descobre que o mundo aparentemente real é controlado por máquinas e computadores que se alimentam da energia dos humanos. Liderados por Morpheus (Laurence Fishburne), que tem a bela e poderosa Trinity (Carrie-Ann Moss) como braço-direito, um grupo de rebeldes se recusa a viver controlado pela realidade da “Matrix”. Morpheus acredita que Neo é “o escolhido” para salvar o mundo.

