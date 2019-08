Poliana Oliveira conquista o 1º lugar no concurso de fotografia da FMC

A fotógrafa e estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Poliana Oliveira, conquistou o 1º lugar no “Concurso Fotografe Teresina 167 anos” “Concurso Fotografe Teresina 167 anos” , cujo resultado final foi divulgado na manhã desta terça-feira (27) pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A única mulher entre 10 finalistas leva o prêmio de R$ 3.000,00 pela fotografia "A espera da chuva amarela da chapada do corisco. [Coroa do Rio Parnaíba]", que mostra a coroa do Rio Parnaíba durante o pôr-do-sol, com a imagem da Ponte Metálica, um dos símbolos da capital, ao fundo.

Poliana Oliveira conquista o 1º lugar no “Concurso Fotografe Teresina 167 anos”. (Foto: Divulgação/FMC)



Fotógrafa profissional há quatro anos, Poliana Oliveira já havia participado de outra edição do concurso e não foi selecionada. Desta vez, além de figurar entre os 10 finalistas, competindo com outros grandes nomes da fotografia piauiense, a fotógrafa conseguiu mobilizar mais de 3,4 mil curtidas na fotografia selecionada para disputar o concurso. “Inicialmente, eu queria fazer uma foto usando a técnica com fogo e bombril, mas não deu muito certo pois estava muito claro, mas, do nada, começou a chover e o céu fechou e ficou amarelo, eu não esperava que fosse chover nessa época e eu aproveitei para fazer a foto”, lembra.

Em entrevista ao O DIA, a fotógrafa falou sobre sua trajetória profissional e a sua relação com a capital piauiense. "Quando lançou o concurso, eu lembrei da minha trajetória, de quando eu era amadora. Então, dessa vez resolvi tentar como profissional. E decidi ir em um ponto muito importante pra mim, que é a coroa do rio, porque ela está no meio dos dois estados que eu sou, Maranhão e o Piauí. Pois eu moro em Timon, mas vivo em Teresina. E a coroa do rio representa muito pra mim, dessa vivência, assim como a Ponte Metálica que é o símbolo mais significativo, a barca que muitos atravessam o rio com ela. São coisas que remetem ao passado, mas, pra mim, são muito recentes”, detalha.

Além de Poliana Oliveira, os fotógrafos Rômulo Piauilino e Moisés Pontes também foram premiados no concurso, com o 2º e 3º lugar respectivamente. Rômulo Piauilino conquistou o prêmio de R$ 2 mil e Moisés Pontes, o prêmio de R$ 1 mil pela terceira colocação.

Nathalia Amaral