Votação do “Concurso Fotografe Teresina 167 anos” encerra hoje

A votação popular que irá escolher as três fotografias que melhor representam Teresina encerra nesta segunda-feira (26). O “Concurso Fotografe Teresina 167 anos” recebeu mais de 900 inscrições, das quais foram selecionadas 10 para concorrer à premiação, cujo 1° lugar irá ganhar R$ 3.000,00; o 2° lugar R$ 2.000,00 e 3° R$1.000,00. O resultado será divulgado nesta terça-feira (27) pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.

A fotógrafa Poliana Oliveira está entre as finalistas e descreve o que quis registrar em sua imagem. “Quando lançou o concurso, eu lembrei da minha trajetória, de quando eu era amadora. Então, dessa vez resolvi tentar como profissional. E decidi ir em um ponto muito importante pra mim, que é a coroa do rio, porque ela está no meio dos dois estados que eu sou, Maranhão e o Piauí. Pois eu moro em Timon, mas vivo em Teresina. E a coroa do rio representa muito pra mim, dessa vivência, assim como a Ponte Metálica que é o símbolo mais significativo, a barca que muitos atravessam o rio com ela. São coisas que remetem ao passado, mas, pra mim, são muito recentes”, detalha.

Fotografia da finalista Poliana Oliveira. Foto: Arquivo

Poliana Oliveira é fotógrafa profissional há 4 anos e participou de outra edição do concurso há alguns anos e não foi selecionada, mas não desistiu de tentar. “Inicialmente, eu queria fazer uma foto usando a técnica com fogo e bombril, mas não deu muito certo pois estava muito claro, mas, do nada, começou a chover e o céu fechou e ficou amarelo, eu não esperava que fosse chover nessa época e eu aproveitei para fazer a foto”, lembra.

Outro finalista é o fotógrafo Thiago Amaral, que já trabalha no ramo há 12 anos e, assim como Poliana, ele quis registrar um olhar inédito sobre pontos importantes da capital. “Quando eu fui fotografar Teresina, há algum tempo, quis trazer um olhar diferenciado do que já é fotografado, pois foto da Ponte tem em todos os lugares. Então, eu quis fazer uma composição mostrando quais são as caras de Teresina, a ponte, o pescador e, ao invés de fazer o tradicional, uma foto debaixo para cima, eu fiz mostrando o reflexo. Para isso tive que atravessar a ponte várias vezes andando, para encontrar o ângulo perfeito”, descreve Thiago Amaral.

Fotografia do finalista Thiago Amaral.

O gerente de Promoção Cultural, Paulo Dantas, explica que as mídias sociais foi o meio mais fácil para realizar o concurso, por ter maior alcance e fácil acesso para população. Já os critérios de seleção foram aspectos técnicos como estética, qualidade da foto, proporção e cor. “A comissão é composta por três fotógrafos que não participaram do evento e que possuem muita experiência para que fizessem a escolha. No final, entraram cinco pessoas que são amadoras e que fizeram fotos da cidade com os seus celulares e cinco profissionais”, acrescenta.

Denúncia sobre Fraude

As redes sociais, ao mesmo tempo que possibilitam um vasto acesso e contato com a população, também disponibilizam inúmeros recursos para aumentar seguidores, curtidas e comentários, o que é uma falsa interação. No Concurso Fotografe Teresina 167 Anos, houve uma denúncia de que um participante estava usando meios ilícitos para ganhar a competição.

“Tivemos uma reclamação sobre compras de curtidas, que foi repassada para a organização nesse domingo (25) e vamos averiguar. Entretanto, esse quesito foi previsto por nós, mas é algo muito difícil de você poder provar, a gente parte do pressuposto que os participantes estão com boa fé, mas estamos analisando uma maneira de evitar essas coisas, mas as redes sociais viabilizam situações que não são do nosso controle”, pontua Paulo Dantas.

Virgiane PassosSandy Swamy