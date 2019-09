"O que é o contemporâneo?" leva criações de universitários ao Museu do PI

Novos artistas ocuparão, a partir da próxima quinta-feira (19), os espaços do Museu do Piauí Casa de Odilon Nunes, Centro de Teresina, com a abertura da exposição "O que é o contemporâneo?", que leva as proposições artísticas de estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A exposição antecede o início da programação da Primavera dos Museus (IBRAM), que acontece no próximo dia 25 de setembro.

“Levaremos obras individuais e coletivas, teremos o Artur e do Eduardo Mago, por exemplo, que trabalham a linguagem do grafite e do picho; temos também instalações coletiva, telas individuais, porque a ideia é trabalhar em cima de proposições desses estudantes fazendo com que, pela primeira vez, eles ocupem um espaço como o Museu do Piauí, que também é um lugar nosso, que devemos estar”, explica a artivista e professora de artes visuais da UFPI, Luciana Leite, a Lurebordosa.





A exposição antecede o início da programação da Primavera dos Museus - Foto: Elias Fontinele/O Dia



A estudante Iviny França explica que os museus, enquanto instrumentos de reflexão social, exigem o ato da contemplação. “Pesquisas apontam que pela contemplação somos transformados. Considerando que, contemplar é fixar o olhar em (alguém, algo ou *si mesmo*), com encantamento e admiração. A contemporaneidade segundo Agamben, é o “não fixar o olhar sobre (alguém, algo ou *si mesmo*). É uma singular relação com o próprio tempo’”, discorre.

Para ela, cada vez mais, os museus reafirmam-se na contemporaneidade como uma ferramenta que pode facilitar a aprendizagem e o conhecimento de uma variedade de competências cognitivas, como o pensamento divergente, análise crítica, melhor compreensão do passado, complexidade do mundo e questões ambientais.

A ideia do Museu como um espaço que pode promover não só a cultura, mas também a educação, é levantada por Lurebordosa. A exposição será lançada no próximo dia 19, às 9horas da manhã.

