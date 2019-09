Trabalho de estudantes contribui para valorização do patrimônio histórico

A transformação de um casarão histórico localizado no centro da cidade de Pedro II, Norte do Estado, em um museu de gastronomia foi a ideia de três estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), para um trabalho da disciplina de técnicas retrospectivas, ministrada pela professora Amanda Moreira. O trabalho intitulado “Casa 452”, projeta o imóvel residencial, onde residiu Domingos Mourão Filho, em um espaço de valorização da cultura gastronômica local.



Vitória Sady, uma das integrantes do trabalho, explica que a ideia foi fomentada pelo fato da cidade de Pedro II ainda conservar a cultura da arte, da música e do ecoturismo. “Pensamos que um projeto como esse iria abrir portas pra a consciência do patrocínio arquitetônico não só do imóvel em questão, mas o conjunto de casas do centro histórico da cidade, acentuando os planos de conservação já existentes”, pontua.



O casarão foi onde residiu Domingos Mourão Filho - Foto: Divulgação



Além de Vitória Sady, integra o grupo que realizou o trabalho os estudantes Áldine Ohana e Mikael Barbosa.O trabalho foi apresentado durante a 8ª edição do Mais Portfólio, evento que expõe trabalhos produzidos por estudantes de Arquitetura e Urbanismo e tem como objetivo difundir a presença da Arquitetura na vida das pessoas.

O próximo passo do grupo que desenvolveu o trabalho é transformá-lo em um artigo científico para que seja publicado em congressos e contribua para difusão do tema.

Vitória ressalta que trabalhar com Patrimônio Histórico Arquitetônico Piauiense é uma forma de observar e valorizar a cultura local, o que abre espaço para outras formas de expressões culturais como a dança, a música, a arte e a gastronomia.

Os trabalhos apresentados durante o Mais Portfólio contribuem para mostrar que a Arquitetura e Urbanismo está presente em todos os momentos na vida das pessoas, seja em habitações, em espaços públicos ou nas cidades.

Jornal O DiaGlenda Uchôa