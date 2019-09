Grupo de Teresina arrecada gibis para doar para crianças carentes

Uma campanha está arrecadando gibis para crianças carentes de Teresina. A ação, realizada por três amigos especialistas e apaixonados por histórias em quadrinhos, acontece pela terceira vez esse ano. “Acreditamos que é uma forma de levar um pouco de alegria a essas crianças, e ainda promover a formação de bons leitores”, lembrou Bernardo Aurélio, quadrinista e professor.



Leia também:

Revista ilustrada por piauiense vira série dirigida por Steven Spielberg

No primeiro ano, em 2017, a maior parte do material arrecadado foi doada a uma biblioteca comunitária no bairro Satélite, na zona Leste da cidade. “Na verdade, gostaríamos também de contar a com a participação de pessoas, entidades ou empresas, que tenham interesse de juntar a nós e participar de alguma forma. Sabemos que as carências são muitas. Queremos levar os gibis, mas outras contribuições são sem sempre bem-vindas”, destacou o jornalista Marcelo Costa.





A ação, idealizada por três amigos, acontece pela terceira vez este ano - Foto: Divulgação



No ano passado, as revistas foram doadas para crianças carentes entendidas no Projeto Sentinelas, na Vila Mocambinho III. “Sabemos da alegria e da importância que isso traz a essas crianças. Foi algo que marcou muito a nossa infância. Por isso nos traz muita alegria levar isso para outros meninos e meninas”, ressaltou o cartunista Jota A.

Quem quiser fazer a doação deixar na Livraria Quinta Capa Quadrinhos, localizada na Rua Dirce Oliveira, 3047, próximo a Universidade Federal do Piauí, ou entrar em contato através do whatsapp (86) 99942-4905.

Jornal O DiaGlenda Uchôa