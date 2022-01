Volta às aulas: Strans vai colocar 250 ônibus nas ruas em fevereiro

Com o retorno às aulas presenciais, a demanda por transporte público vem crescendo cada vez mais. Devido ao grande número de estudantes que utilizam ônibus diariamente, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) prometeu colocar 250 ônibus nas ruas de Teresina a partir do dia 7 de fevereiro.

Segundo o órgão, devido a pandemia, a quantidade de ônibus que circulavam foi reduzida de 15% a 20%. No momento, há 186 coletivos circulando na capital. Em nota, a Strans afirma que a retomada das frotas se dá devido ao retorno das aulas e, além disso, pela expectativa de redução do cenário pandêmico este ano.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“A ordem de serviço já foi estipulada nesse valor, então a partir do dia 07 de fevereiro, 250 ônibus vão rodar dentro de Teresina e, à medida que o passageiro retornar ao sistema, nós vamos aumentando também essa frota”, explica o órgão.



Ainda segundo nota disponibilizada ao O Dia, o processo de retomada exige uma série de providências. “Os operadores têm que manter a regularidade na prestação do serviço e o usuário deve retornar ao sistema”.



Confira a nota da Strans na íntegra:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informa que tem uma ordem de serviço de 250 ônibus, que foi reduzida no período entre o final de dezembro até janeiro de 2021, por conta de um histórico de redução, se pegarmos os anos anteriores a pandemia é em torno de 15% a 20%, e foi mantido esse percentual. No momento temos 186 ônibus circulando.

A retomada agora a partir do dia 07 de fevereiro vai ser por conta do retorno das aulas e a expectativa de que esse cenário pandêmico que ele seja reduzido e nós possamos finalmente ter o usuário dentro do sistema e com isso termos o reequilíbrio que tanto se busca.

A ordem de serviço já foi estipulada nesse valor, então a partir do dia 07 de fevereiro, 250 ônibus vão rodar dentro de Teresina e à medida que o passageiro retornar ao sistema, nós vamos aumentando também essa frota.



Agora, logicamente que esse processo de retomada ele exige uma série de providências, por conta dos operadores que tem que manter a regularidade na prestação do serviço e o usuário que deve se ver retornando a esse tipo de modal para que eles possam estar se mantendo economicamente.



