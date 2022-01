Escolas do Piauí são autorizadas a retornar aulas 100% presencial

As escolas públicas e privadas do Piauí poderão retornar para o primeiro semestre letivo com 100% das aulas presenciais nesse ano de 2022. Autorização foi anunciada pelo Governo do Piauí nesta quarta-feira (12) após o Comitê de Operações Emergenciais (COE) liberar as aulas totalmente presenciais. A decisão envolve todos os níveis educacionais, da pré-escola à pós-graduação.

Leia também: Dr. Pessoa é denunciado por suposta irregularidade em compra de livros

Os membros do Comitê aprovaram ainda uma série de medidas sanitárias que deverão ser adotadas pelas instituições de ensino da rede pública e privada. Dentre os protocolos, está a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para professores, trabalhadores e alunos contemplados pelo Programa Nacional de Imunização – PNI.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A diretora de Vigilância Sanitária, Tatiana Chaves, explicou que apesar da liberação, há medidas excecionais que permitem a adoção de outros formatos pelas escolas, como os sistemas híbrido, rodízio ou e ensino remoto.

Tatiana pontuou que todas as informações sobre as medidas de segurança e acolhimento dos estudantes e docentes para o ano letivo de 2022 constarão em uma Nota Técnica que está sendo finalizada SESAPI/DIVISA e complementará as medidas do Protocolo Específico nº 001/2021, que ainda estão em vigor.

“Lembrando que devemos manter a proteção individual como o uso de máscaras em crianças a partir de dois anos de idade; distanciamento físico e higienização frequente das mãos”, declarou o secretário Florentino Neto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no