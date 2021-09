VÍDEOS: carroceiros interditam a Marechal Castelo Branco em protesto na frente da Câmara

Esta quarta-feira (21) amanheceu movimentada em frente à Câmara Municipal de Teresina, onde um grupo de carroceiros se reúne para protestar contra o valor do auxílio financeiro proposto pela Prefeitura para evitar o uso de animais para puxar carroças durante os finais de semana na capital. O projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo Municipal no início de agosto ao Legislativo e prevê que os animais tenham um descanso semanal mediante uma compensação aos carroceiros pelo poder público.

Reunidos em frente à Câmara, os carroceiros atearam fogo em pedaços de pau e bloqueiam o trânsito no sentido Norte-Sul da Avenida Marechal Castelo Branco. Um grupo também conta com o apoio de carros de som. O trânsito segue complicado e congestionado no entorno.





Aguarde mais informações.

