Vacinação de trabalhadores de mercados começa nesta quarta (23) em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) começa a vacinar amanhã (23) as pessoas que atuam nos mercados públicos da capital contra a covid-19. O mutirão começa no Mercado Central de Teresina, a partir das 9h da manhã, quando uma equipe de saúde se deslocará para imunizar os trabalhadores do local.

Leia também: Prefeito e vereadores são vacinados como prioridades em Nossa Senhora de Nazaré

A ação no Mercado Central acontece até a sexta-feira (25), e a estimativa é que cerca de 1000 pessoas sejam imunizadas apenas neste local. Como explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, a equipe seguirá a listagem de profissionais fornecida pela administração do mercado.

Foto: Divulgação / FMS

“Iniciaremos a vacinação desses profissionais que trabalham no mercado central, e depois disso seguiremos para os demais mercados daqui de Teresina”, explica a coordenadora. A vacina utilizada será a Coronavac, produzida pelo Instituto Butatan em parceria com o laboratório Sinovac.

Agendamento

A FMS está realizando também a vacinação por agendamento da população em geral de 49 anos e mais, motoristas e cobradores de transporte coletivo e rodoviários de Teresina, trabalhadores da saúde e acadêmicos em saúde que estão estagiando. O agendamento da dose é feito no endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ ; neste endereço, o paciente clica no botão “agendamento público alvo”, que levará a uma página onde ele deve escolher o público ao qual ele pertence, inserir seus dados pessoais e então escolher local, dia e hora da vacinação. “Para o público trabalhadores da saúde é um pouco diferente: não agenda pelo público alvo, o agendamento deles é pela aba agendamento trabalhador de saúde”, explica Emanuelle Dias.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!