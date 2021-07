Prefeito e vereadores são vacinados como prioridades em Nossa Senhora de Nazaré

Oprefeito do município de Nossa Senhora de Nazaré, Zé Henrique (PSD), o vice-prefeito, Lucas Oliveira (Progressista), secretários municipais e os vereadores da cidade foram vacinados contra a Covid-19 nessa segunda-feira (21) após serem incluídos na lista de serviços essenciais e garantirem prioridade na fila da imunização.

Nas redes sociais, o prefeito comemorou a vacinação ao postar fotos durante a aplicação da vacina. “Ser prefeito não é fácil e nem pra qualquer pessoa, requer dedicação, esforço, doação e, muitas vezes, sacrifício. Agradeço a Deus primeiramente pela vacina, me comprometendo em troca a me empenhar cada dia mais pelo meu povo nazareno e pelo meu município”, escreveu.

Foto: Reprodução / Facebook

O prefeito Zé Henrique explicou que a imunização de membros dos poder Executivo e Legislativo foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Nazaré. “Após a aprovação pelo conselho municipal de saúde de Nossa Senhora de Nazaré, os poderes executivo e legislativo municipal foram inclusos nas prioridades da vacinação contra a COVID-19”, disse.

A reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada nessa segunda-feira (21) aprovou além da de prefeito, vice e vereadores, a vacinação dos membros do próprio conselho, e correspondentes bancários. No momento, em Nossa Senhora de Nazaré, a vacinação atinge a população em geral de 54 a 52 e grupos essenciais.

O Portal O Dia tentou contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré, mas até o fechamento dessa matéria não recebeu retorno.

