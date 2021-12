Frota de ônibus em Teresina deve aumentar para 250 após ordem de serviço da Strans

O gerente de Planejamento de Transportes da Strans, Felipe Leal, explica que no momento 200 ônibus circulam em Teresina, sendo 95% da frota determinada em circulação, mas a Strans identificou a necessidade de um aumento e ampliação da ordem de serviço.



(Foto: Arquivo ODIA)

“De acordo com os dados analisados, verificamos que, em um mês, a demanda de passageiros na capital aumentou em 200 mil. No meio de outubro a gente estava com um total de 1,3 milhão de passageiros. Já no mês de novembro subiu para 1,5 milhão. Percebemos que o passageiro está voltando ao sistema. E por isso também foi levada em consideração a lotação e tempo de espera dos passageiros nas paradas”, explica.



Felipe Leal destaca ainda, que além da fiscalização que é feita nas praças, paradas e garagens, os agentes de fiscalização do transporte público da Strans vão monitorar o cumprimento da ordem de serviço por meio do sistema de bilhetagem eletrônica.



“A empresa que não cumprir a determinação, após o período de cinco dias úteis, deve ser notificada, e após a notificação, pode ser aplicada multa”, esclarece Felipe Leal.



A bilhetagem eletrônica será operacionalizada pela Prefeitura. Entretanto, até o momento, o sistema ainda é administrado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut).



“A previsão é que até fevereiro a operação do sistema de bilhetagem seja assumida pela Prefeitura de Teresina, por meio da Strans, para garantir maior fiscalização, transparência e controle operacional. Estamos em processo de transição, e uma Comissão Especial foi criada em outubro deste ano para fazer a transição”, reforça o gerente de Planejamento de Transporte Público da Strans.



A nova ordem de serviço segue válida até que outra ordem de serviço seja emitida. A previsão é de que possa ter um novo aumento na ordem de serviço para 300 ônibus.