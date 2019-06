Terminal de Integração Zoobotânico começa a funcionar nesse sábado

Mais um terminal do Sistema de Integração de Teresina passou a funcionar neste sábado (1). Trata-se do Terminal Zoobotânico, localizado na zona Leste da capital, que irá atender 14 bairros da região. Os usuários dos transportes públicos devem ficar atentos às linhas troncais e alimentadoras que irão passar pelo local.

(Foto: Divulgação)

De acordo com Denilson Guerra, Gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), a operação do primeiro dia foi razoável. “Identificamos algumas falhas, mas já estamos trabalhando para que na segunda-feira todas elas estejam resolvidas, mas no geral o primeiro dia de operação foi dentro do previsto”, disse.

O superintendente, no entanto, enfatiza que alguns diferenciais colocados a disposição dos usuários já na inauguração do novo terminal. “Baseado no funcionamento dos outros terminais, fizemos alguns ajustes, por exemplo, estamos fazendo o controle da operação pelas equipes de dentro do próprio terminal, as linhas alimentadoras coletam a população e trazem para o terminal e as pessoas podem se deslocar pelas linhas troncais para o centro da cidade”, explicou.



Com este, o Sistema de Integração do transporte público de Teresina passa a contar com cinco terminais.

Breno Cavalcante