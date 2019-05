Novo terminal altera trajetos de ônibus na zona Leste de Teresina

O Terminal do Zoobotânico, localizado na zona Leste de Teresina, começará a funcionar no dia 1º de junho, em tempo integral. Os usuários dos transportes públicos devem ficar atentos às linhas troncais e alimentadoras que irão passar pelo local.

Nesta primeira etapa, passará a linha troncal São Cristóvão e Ininga. O gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, explica como será o trajeto destas linhas. “A linha troncal São Cristóvão vai utilizar o eixo da Avenida Presidente Kennedy e da João XXIII, para se deslocar para o Centro da cidade. Já a linha troncal Ininga vai utilizar o binário das ruas Alaíde Marques e 31 de Março, vai passar no corredor central da Ufpi, seguir pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e retornar na Praça João Luís Ferreira”, explica gestor.

As linhas radiais 501 (Anita Ferraz via Conjunto) e 502 (Socopo – Jardim via São Cristóvão) passam a ser atendidas pela linha alimentadora A331 (Socopo/Cidade Jardim/Anita Ferraz – Terminal Zoobotânico).

As linhas radiais 518 (Pedra Mole via Vila do Avião) e 521 (Nova Teresina/São Cristóvão via Vila Nova, Maria da Inglaterra e HBB) passam a ser atendidas pela linha alimentadora A332 (Nova Teresina/Pedra Mole – Terminal Zoobotânico).

Já a linha radial 523 (Socopo/Morros via São Cristóvão) passa a ser atendida pela linha alimentadora A333 (Morros/ Cidade Jardim – Terminal Zoobotânico).



Início do funcionamento reforça o sistema de integração implantado em Teresina - Foto: Divulgação



As linhas alimentadoras são aquelas que levam o passageiro do bairro até os terminais de integração ou dos terminais para os bairros. As linhas troncais são aquelas que partem dos terminais em direção ao Centro e do Centro aos terminais. O cartão “Mais Fácil” é obrigatório para obter as vantagens do Inthegra. Com ele, o usuário utiliza mais de um ônibus e paga apenas uma passagem.

Denilson Guerra afirma que, com o funcionamento do novo terminal, os usuários terão menor tempo de espera e viagens mais rápidas. Ele lembra também da importância do cartão. “Essas linhas vão dar maior agilidade no deslocamento, dar uma melhor frequência e diminuir o tempo nas viagens. As pessoas precisam prestar atenção nas linhas e para onde desejam se deslocar. Também vale lembrar que o uso do cartão é obrigatório para fazer a integração”, completa.

Socopo ganhará nova linha

Os moradores da grande Socopo agora terão mais uma opção de linha para se deslocar à Universidade Federal do Piauí e ao Centro. A linha troncal 333 (Zoobotânico/Ininga) entrará na universidade, passando pelo Restaurante Universitário, pela Reitoria e sairá na biblioteca. Após este percurso, a linha retornará para a Praça João Luís Ferreira. Com essa nova implementação, os estudantes da região terão mais uma opção, além das linhas que já funcionam normalmente.

Jornal O Dia