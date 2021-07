Teresina vacinou 151 moradores de rua contra a Covid-19

Um total de 151 moradores de rua já foram vacinados em Teresina com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) confirmou que desse número, apenas 43 pessoas em situação de rua completaram o ciclo da vacinação com a segunda dose.

Leia também: Sindicato pede inclusão dos comerciários em grupos de vacinação contra Covid

Os dados foram revelados durante audiência pública requerida pela promotora de Justiça Myrian Lago, titular da 49ª PJ, e que aconteceu nessa quinta-feira (17) com objetivo de acompanhar o avanço do processo de vacinação dessa população. No encontro, foi debatido a vacinação dos moradores de rua de cidades do interior e as dificuldades nos percursos da busca ativa para a imunização.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A vacinação

Em Teresina, a vacinação acontece às terças e quintas pela manhã no Centro Pop, localizado no centro. Além disso, as equipes estão se mobilizando e fazendo uma busca ativa nas ruas para localizar a população e vacinar, com o apoio dos Agentes de Proteção Social (APS) do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Números

A Capital já confirmou 98.840 casos confirmados da Covid. Os dados apontam ainda que Teresina 2.336 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Por outro lado, a cidade já vacinou 273.955 com a primeira dose, o que representa 31,68%.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!