Sindicato pede inclusão dos comerciários em grupos de vacinação contra Covid

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) protocolou ofícios ao governador Wellington Dias (PT) e ao presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Gilberto Albuquerque, solicitando a inclusão dos trabalhadores do comércio lojista de Teresina no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 e a HN1-gripe.

Segundo os motivos apresentados, o segmento é responsável por um número expressivo de empregados na Capital do Estado do Piauí que atendem durante toda a jornada de trabalho clientes que são possíveis vetores de contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, a doença é equiparada a acidente de trabalho, fato que acarreta impactos relevantes para as empresas.

De acordo com o presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, os empresários se preocupam com a saúde de seus empregados. Ele afirma ainda que o setor comercial foi impactado diretamente com as suspensões das atividades econômicas e lockdowns, como medidas preventivas para conter a disseminação do vírus. “Nossa categoria vem sendo duramente afetada desde o início da pandemia, então solicitamos que sejamos incluídos no grupo prioritário de vacinação juntamente com outros trabalhadores essenciais. Essa medida visa proteger tanto os colaboradores, como também os consumidores que dependem dos nossos produtos e serviços”, defendeu.

O setor comercial é responsável por movimentar a economia na capital, contribuindo para a geração de empregos e renda. Tertulino reforça ainda que desde o início da pandemia os lojistas estão seguindo todos os cuidados necessários e respeitando as medidas sanitárias para a prevenção da doença.

“O comércio em geral vem cumprindo rigorosamente todas as medidas de segurança como o uso de álcool em gel, distanciamento social através da redução de clientes em lojas, renovação constante do ar, exigência de uso de máscara e aferição de temperatura. Todas as medidas estão sendo cumpridas tanto por parte das lojas, como de clientes. Temos convicção que o pleito será deferido", finalizou.

