Com a presença de Marcelo Queiroga, Teresina terá dia D de Multivacinação neste sábado

Acontece no próximo sábado (16) em todo o Brasil o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. Teresina foi escolhida pelo Ministério da Saúde para sediar a abertura e 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para receber este público. A abertura será às 8h na UBS Leônidas Antônio Deolindo, no bairro Saci, com a presença do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga.

A campanha se iniciou no dia 1º de outubro e tem por objetivo regularizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. Para isso, as salas do município estão oferecendo as vacinas da rotina, a fim de resgatar a população não vacinada ou com esquemas incompletos, visando melhorar as coberturas vacinais.

“Convidamos todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos que não tomaram a vacina do esquema de rotina, ou que esteja com alguma vacina atrasada, para comparecer a uma de nossas salas de vacina”, diz Ayla Calixto, técnica da Diretoria de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde (FMS), reforçando ainda que não deixem de levar o cartão de vacinação. “Isso porque cada vacina tem sua peculiaridade, e com o cartão o profissional vai saber como administrar, o que pode dar naquele momento segundo fatores específicos”, explica.

A estratégia de multivacinação foi adotada em 2012 e é realizada em um período determinado e curto espaço de tempo todos os anos. As recomendações são elaboradas a partir de estudos que demonstram como uma vacina pode proporcionar o máximo de eficácia e proteção contra as doenças imunopreveníveis.

Doses administradas em intervalos inoportunos ou com número de doses insuficientes podem prejudicar o objetivo do programa de vacinação, uma vez que a proteção individual e coletiva passa a não ser alcançada e, com isso, as doenças que foram eliminadas podem retornar ou mesmo ter mudanças no seu comportamento epidemiológico, passando a acometer também adolescentes e adultos jovens, explica Gilberto Albuquerque.

Confira o cronograma

Dia D: 16/10/2021

Horário: 8h às 17h

Postos de Vacinação

Zona Sul

1. UBS Leônidas Antônio Deolindo (Saci)

2. UBS Maria De Jesus Carvalho (Porto Alegre)

3. UBS Cristo Rei

4. UBS Dr. Francílio Ribeiro De Almeida (Angelim)

Zona Norte

1. UBS Cecy Fortes

2. UBS Santa Maria Da Codipi

3. UBS Buenos Aires

4. UBS Dr. Marcos Guedes (Nova Teresina)

5. UBS Dr. Antônio Noronha/Parque Brasil

Zona Leste

1. UBS Vila Bandeirante

2. UBS Dr. Américo De Melo Castelo Branco (Sta. Isabel)

3. UBS Piçarreira

4. UBS Maria Dulce Da Cunha Sena (São João)

5. UBS Mama Mia

Zona Sudeste

1. UBS N. Senhora Da Guia

2. UBS Pe. Mário Roche (P. Esperança)

3. UBS Alto Da Ressurreição

4. UBS Dr. Reginaldo M. Castro (Renascença)

5. UBS Dr. Helvídio Ferraz (Todos Os Santos)

