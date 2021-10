Teresina inicia campanha para atualizar cartão de vacina de crianças e adolescentes

Se inicia hoje (01) em todo o Brasil a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. Em Teresina, as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão recebendo crianças e adolescentes para regularizar a situação vacinal de quem está com alguma dose em atraso.

Na campanha, que segue por todo o mês de outubro, são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais. "A cobertura vacinal das crianças e adolescentes em Teresina, assim como em todo o Brasil, está abaixo da recomendada. Assim, é necessário identificar os que ainda não foram vacinados e atualizar as cadernetas", justifica Laurimary Caminha, diretora de Atenção Básica da FMS.







Foto: Assis Fernandes/ODIA

A estratégia inclui uma busca ativa feita pelos agentes comunitários de saúde, que irão visitar as famílias com crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para verificar se tomaram as vacinas do Calendário de Vacinação. "Caso o agente encontre uma criança e adolescente não vacinada, ele vai orientar e encaminhar para a sala de vacina, e retornar na casa para comprovar se houve adesão vacinal", explica a diretora.



Além disso, a FMS está disponibilizando quatro Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina abertas nos fins de semana, para atender crianças cujos pais não podem ir durante a semana. São elas: UBS Parque Brasil (zona Norte), UBS Porto Alegre (zona Sul), UBS Santa Isabel (zona Leste) e UBS Renascença (zona Sudeste). O funcionamento destas unidades ocorre das 7 da manhã às 19h.



“Pedimos aos pais e responsáveis que vão aos postos e levem seus filhos”, diz Laurimary Caminha, enfatizando ainda a importância de se levar a caderneta de vacinação. “Isso porque cada vacina tem sua peculiaridade, e com o cartão o profissional vai saber como administrar, o que pode dar naquele momento segundo fatores específicos”, explica a diretora.



A estratégia de multivacinação foi adotada em 2012 e é realizada em um período determinado e curto espaço de tempo todos os anos. As recomendações são elaboradas a partir de estudos que demonstram como uma vacina pode proporcionar o máximo de eficácia e proteção contra as doenças imunopreveníveis.



Doses administradas em intervalos inoportunos ou com número de doses insuficientes podem prejudicar o objetivo do programa de vacinação, uma vez que a proteção individual e coletiva passa a não ser alcançada e, com isso, as doenças que foram eliminadas podem retornar ou mesmo ter mudanças no seu comportamento epidemiológico, passando a acometer também adolescentes e adultos jovens.



