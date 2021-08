FMS abre hoje agendamento para vacinar pessoas de 32 anos em Teresina

Quem tem 32 anos e mora em Teresina poderá agendar a aplicação da sua primeira dose da vacina contra a covid-19 a partir das 18 horas desta segunda-feira (16). Vale lembrar que aquelas que possuem até 37 anos completos também podem fazer seu agendamento pelo site Vacina Já.





As pessoas com 32 anos em Teresina se vacinarão com a primeira dose amanhã (17), na quarta-feira (18) e na quinta-feira (19). O dia, local e horário poderão ser escolhidos no momento do agendamento. Ao entrar no site Vacina Já, é só clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral por faixa etária. Em seguida, uma nova página vai se abrir e nela a pessoa pode inserir seus dados pessoais e escolher o local, dia e hora da vacinação.

Atenção para a documentação necessária para poder se vacinar:

Documento de identificação com foto e data de nascimento

CPF ou Cartão Nacional do SUS

Comprovante de endereço em Teresina

“A vacinação segue as normas determinadas pelo Ministério da Saúde trabalhando para que mais pessoas possam ser imunizadas”, garante a coordenadora da campanha municipal de vacinação de Teresina, Emanuelle Dias.

Com informações da FMS

