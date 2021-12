Teresina promove dia D de vacinação contra a Covid neste sábado (04)

Teresina terá um dia D de mobilização para vacinação contra covid-19 em todas as etapas. Será neste sábado (04), quando 18 pontos estarão abertos para receber pacientes de todos os públicos e etapas contemplados pela campanha.

Este é o primeiro dia de campanha e contemplará 14 UBS das zonas Norte e Leste, que estarão abertas das 8h às 17h. “Em breve faremos um segundo momento, contemplando as zonas Sul e Sudeste”, conta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Foto: Ascom/FMS

As salas de vacina das UBS estarão contemplando os seguintes públicos: 1ª dose para adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos e mais), segunda dose da vacina da Pfizer (respeitando o intervalo mínimo de três semanas entre as doses) e doses de reforço para população em geral com cinco meses da última dose. Nestes locais, será disponibilizado o imunizante da Pfizer.

Outros quatro pontos, localizados em terminais nas quatro zonas da cidade, estarão disponíveis para atender, além deste público, as pessoas que devem receber segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses para ambos os imunizantes. Estes locais estarão em funcionamento das 9h às 17h em sistema drive thru.

Para receber a vacina contra a covid-19, é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. Pessoas que vão receber a segunda dose ou dose de reforço devem levar ainda o cartão de vacinação com registro das doses anteriores. Além disso, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou um responsável.

Dia D de Vacinação contra a Covid-19

UBS ZONA LESTE E NORTE:

DATA: 04.12.2021

Horário: 8 às 17h

Vacina: Pfizer



Salas zona Leste

1.UBS São João

2.UBS Santa Isabel

3.UBS Mama mia

4.UBS Piçarreira

5.UBS Vale do gavião

6.UBS Campestre

7.UBS Vila do avião

8.UBS Santa Luz

9.UBS Vila Bandeirantes

Salas zona Norte

1.UBS Santa Maria da Codipi

2.UBS Cecy Fortes

3.UBS Jacinta Andrade 1

4.UBS Poti Velho

5.UBS Dois Irmãos

PONTOS DRIVE THRU:

Horário: 9 às 17h

Locais:

T. Zoobotânico

T. Buenos Aires

T. Livramento

T. Parque Piauí