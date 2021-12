Resultado final do concurso da Câmara Municipal de Teresina é divulgado; confira

Foi divulgado nesta terça-feira (30) o resultado final do concurso público da Câmara Municipal de Teresina. Ao todo, foram ofertadas nove vagas para os cargos de Assistente Legislativo, Analista de Informática, Assessor Jurídico Legislativo e Procurador. A remuneração inicial é de R$ 6.008,70 para nível superior e R$ 2.0066,15 para nível médio com jornada de trabalho de 30 horas semanais.



Confira aqui o resultado final do concurso para ampla concorrência

Confira aqui o resultado final do concurso para pessoas com deficiência



Caso o candidato queira entrar com recurso contra o resultado final do concurso, deverá fazer requerimento próprio através do site da organizadora do certame. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados conforme prevê o edital de abertura do processo seletivo. Cada candidato poderá entrar com um único recurso.

As respostas aos recursos interpostos ficarão disponíveis para consulta individual do candidato no site do Instituto AOCP por 10 dias a contar da data de publicação do resultado.



Nomeação e posse

A nomeação para posse dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município e no site da Câmara Municipal de Teresina. O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediato classificado.

O candidato aprovado somente será empossado se for jugado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Para investidura no cargo, o candidato deverá apresentar a cópia do documento oficial de identificação com foto, cópia do CPF, cópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, cópia da carteira de reservista se for do sexo masculino, uma foto 3x4 recém tirada, cópia da certidão de nascimento ou casamento, cópia da certidão dos filhos menores de 14 anos se houver, cópias de diploma ou certificado de conclusão de curso e os demais documentos que a Câmara Municipal julgar necessários, posteriormente informados.

