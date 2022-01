Covid: mulher espera mais de seis horas e não consegue fazer teste em UBS do Parque Piauí

A demora para realização de testes de Covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, gerou revolta e muita reclamação de moradores neste sábado (29). Anália Caroline esperou mais de seis horas na fila e não conseguiu uma senha para fazer o exame.

“Quando eu cheguei já tinha entregado as 130 senhas pela manhã. Os funcionários disseram que às 11h iam entregar novas senhas para o atendimento na parte da tarde. Quando foi agora pouco disseram que não iam entregar mais. E se você olhar para dentro da UBS não tem nem metade das pessoas que eles disseram ter distribuído essas senhas. Acho que os funcionários poderiam ter distribuído as senhas e, em seguida, ter dito que não iam mais entregar para não ter feito a gente ficar na fila esperando”, disse.

Quem também chegou cedo na unidade de saúde foi o senhor César. A senha dele é a de número 70 e até às 12h não havia sido atendido. “Minha senha é a 70 e os funcionários só dizem que é preciso esperar. Acho que só vou sair daqui lá pra umas três horas. É um descaso e o atendimento está muito lento”, reclamou.

Morador do Torquato Neto, Joaquim Silva disse que não tem previsão de quando será atendido. “Cheguei às 6h e até agora não fui atendido. O atendimento está muito lento e ainda tem 54 pessoas na minha frente. Já são 12h e não tenho nem previsão de ir para casa. Deve ser por isso que suspenderam o atendimento agora na parte da tarde porque ainda estão atendendo o povo da manhã. Imagina só que horas sairia esse pessoal daqui, de madrugada?”, questiona.

Marcos Vinícius, morador do Bela Vista, procurou a unidade para pegar um atestado médico e também reclamou da demora. “Minha senha é a de número 80. Eu acho desumano o que estão fazendo com a população porque só vim pegar um atestado médico e estou aqui há várias horas”, completa.

A UBS do Parque do Piauí funciona de segunda a domingo, das 08h às 19h.

FMS abre agendamento para testes Covid

A Fundação Municipal de Saúde abre hoje (29), às 18 horas, o agendamento para quem precisa fazer teste Covid a partir de segunda-feira (31).O agendamento deve ser feito através do link :http://testerapido.fms.pmt.pi.gov.br

A partir da próxima semana só serão disponibilizados testes para quem tiver feito agendamento e no horário, dia e data escolhido no momento do agendamento.

Também na segunda-feira (31), a zona Sul contará com dois novos Centros de Testagem para a covid-19. Serão o Ginásio Poliesportivo Petrônio Sousa Vasconcelos, no Lourival Parente, e o Clube Social dos Subtenentes e Sargentos (Clube dos Cabos e Soldados), no bairro Piçarra.

Outro lado

O DIA procurou a Fundação Municipal de Saúde (FMS) para dar esclarecimentos sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

