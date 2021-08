Temperatura volta subir nas madrugadas de Teresina durante próxima semana

Os teresinenses estão sendo presenteados nos últimos dias com o tempo mais ameno nas noites, madrugadas e começo de manhã. Com temperaturas noturnas caindo para uma média de 25 graus, o fenômeno tem causado estranheza em quem vive na capital, principalmente porque agosto geralmente marca um aumento na sensação térmica para o chamado B-R-O-Bró, o período mais quente do ano.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Esse frio das noites e madrugadas, no entanto, não deve durar mais que uma semana. É que a queda de temperatura se deve à ação da massa de ar polar que atua sobre o Sul e parte do Centro-Oeste e Sudeste brasileiro e ela deve começar a perder força já nos próximos dias. É isso o que explica o climatologista Werton Costa.

“O estado do Piauí vem sendo influenciado nos últimos dias pela entrada de um vigoroso ar polar e essa massa de ar que vem entrando pela Bahia provoca queda de temperatura brusca nos municípios baianos e, secundariamente, nos municípios do Sertão do Piauí, sobretudo aqueles que estão na faixa limítrofe com Pernambuco, Bahia e Sul do Ceará”, explica.



O professor Werton Costa é climatologista e explica a mudança no tempo de Teresina nos últimos dias - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Esse ar polar que tem baixado as temperaturas nas noites e madrugadas em Teresina naturalmente tem uma atuação muito pontual e temporária. Por isso durante esta semana ela ainda deve impactar de forma mais relevante alguns municípios piauienses, mas a previsão é que já na semana que vem, ela comece a perder sua força e sua condição de influenciar nas baixas temperaturas, o que deve acarretar em aumento da sensação térmica.

E para quem estava na esperança de que o B-R-O-Bró deste ano em Teresina pudesse ser mais ameno por conta do frio que tem feito nas últimas noites, Werton Costa faz um alerta: não há nenhuma perspectiva neste sentido. As probabilidades matemáticas de previsão apontam para uma possível temporada chuvosa antecipada, mas os indicadores de temperatura previstos estão acima da média.

“Podemos esperar um B-B-R-Bró típico, bem quente, bem seco e naturalmente com alguma possibilidade entre novembro e dezembro de início da pré-estação”, finaliza.

