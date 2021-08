Suspeitos de sequestrar mulher e roubar dinheiro são presos em bar no Planalto Uruguai

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (13) suspeitos de participar do sequestro relâmpago contra uma mulher ocorrido na noite de ontem (12) na Avenida Senador Área Leão, no bairro Jóquei , Zona Leste de Teresina. Eles foram identificados como Andrews Oliveira Araújo, de 29 anos, e Fernando José Ribeiro Pacheco, de 37 anos.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estavam em um bar no bairro Planalto Uruguai, na Zona Leste da capital, quando foram presos. Um terceiro homem que teria participado do crime ainda está foragido.





“As investigações continuam para prende o outro suspeito envolvido no crime. Já temos a identificação dele e, nesta sexta-feira, apenas dois foram detidos. As equipes seguem em diligências”, disse Ademar Canabrava, do 12º Distrito Policial.

Os homens foram levados à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis. Eles vão responder pelo crime de sequestro.

Sobre o crime

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi obrigada a entrar no carro dos criminosos e, durante o percurso, foi forçada a realizar duas transferências bancárias para os sequestradores, totalizando R$5 mil.

