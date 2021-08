Vídeo: mulher sofre sequestro relâmpago e transfere R$5 mil para criminosos

Uma mulher que não teve a identidade revelada sofreu um sequestro relâmpago na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Senador Área Leão, localizada no bairro Jóquei, zona leste de Teresina. O crime ocorreu por volta das 20h.





De acordo com o Coronel Bezerra, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, a mulher entrava em seu veículo, quando foi surpreendida por dois homens armados em um Ford Ka vermelho. A vítima foi obrigada a entrar no carro dos criminosos e, durante o percurso, foi forçada a realizar duas transferências bancárias para os sequestradores, totalizando R$5 mil.



O Coronel afirma ainda que os suspeitos já vinham seguindo a vítima e que, após a transferência do dinheiro, a mulher foi deixada na Avenida Miguel Rosa, próximo à Justiça Federal, na zona Sul de Teresina.



Depois de ter sido liberada, a vítima cancelou o cartão de crédito que ficou com os criminosos, impossibilitando assim que fosse utilizado.



A Polícia Militar agora está investigando o caso, na tentativa de localizar os sequestradores.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!