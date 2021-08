Site da FMS cai e teresinenses não conseguem agendar vacina contra a covid

Nesta quarta-feira (18), Teresina ampliou a vacinação contra a covid-19 para o público a partir de 25 anos por agendamento no site Vacina Já. Só que quem tentou acessar a página para marcar sua vacina na noite de ontem encontrou dificuldades, lentidão e alguns sequer conseguiram iniciar o processo de agendamento. É que o site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) apresentou instabilidade e chegou a cair para alguns usuários por conta da quantidade de acessos simultâneos.



Sem conseguir marcar a vacina, os teresinenses usaram as redes sociais para reclamar dos problemas. Na própria página da FMS no Instagram, a grande maioria dos comentários era justamente de pessoas relatando que o site Vacina Já não funcionava e criticando a forma como a campanha de vacinação vem sendo conduzida através.

“Sabem a quantidade de acesso que devem receber e não sabem se preparar”, disse um usuário. Um outro comentou: “O site de vocês não aguenta a quantidade de pessoas acessando, mais fácil liberar drive-thru. Sejam mais práticos”. Alguns chegaram a dar dicas sobre como proceder para conseguir garantir o agendamento: “Aos que irão tentar, as novas vagas só abrem a partir das 18 horas, mas entrem 10 minutos antes e já fiquem tentando e atualizando a página. O acesso é muito grande, então a página vai cair”.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O agendamento iniciou ontem às 18h, mas até esta manhã ainda tem teresinense apto a receber a vacina que não conseguiu agendar sua primeira dose. É o caso do empresário Pedro de Sousa Pereira Filho, 30 anos. Contemplado pela ampliação do público por faixa etária, ele diz que perdeu a chance de se vacinar agora porque as vagas esgotaram antes dele ao menos conseguir acessar o Vacina Já.

A situação, segundo ele, é frustrante. “Às 18 horas eu comecei a tentar agendar, sem êxito. O link não carregava e quando você finalmente conseguia o acesso, não tinha mais vagas em nenhum horário ou em nenhum local estipulado. Hoje pela manhã, às 6h, eu tentei novamente e não consegui. Já estava sem disponibilidade com todos os horários lotados e locais indisponíveis. É muito frustrante você se deparar com tamanha desorganização diante de um assunto tão delicado”, conta.

O outro lado

Procurada, a Fundação Municipal de Saúde informou que o site Vacina Já apresentou uma instabilidade inicial, mas depois funcionou normalmente. Foram disponibilizadas 35 mil vagas, mas todas elas foram preenchidas em cerca de 4 horas. A FMS disse que em breve vai abrir novas vagas de agendamento para este público.

