Teresina abre hoje (18) agendamento para vacinar pessoas de 25 anos ou mais contra Covid

A partir desta quarta-feira (18), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre o agendamento para vacinar pessoas com idade de 25 anos e mais. Serão quatro dias de vacinação para esse público, que deve acessar o site do Vacina Já a partir das 18h.



Serão ofertadas 35 mil doses de vacina contra Covid para agendamento, que serão aplicadas na sexta, sábado, domingo e segunda-feira em 15 pontos da cidade. A vacinação será por agendamento para evitar aglomerações.



O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, destaca que a vacinação em Teresina avança de acordo com as doses recebidas semanalmente e que segue o Plano Nacional de Imunização.



“Temos capacidade de vacinar mais de 12 mil pessoas por dia, mas dependemos das doses enviadas para Teresina e por isso que esta semana a vacinação avança para a faixa etária dos 20 anos”, disse.



A coordenadora da vacinação em Teresina, Emanuelle Dias, orienta que no momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos:



- cartão de vacinação (se tiver);

- documento de identificação com foto e data de nascimento;

- CPF ou cartão nacional do SUS;

- comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Até a noite desta terça-feira (17), Teresina estava em último lugar entre as capitais, cuja vacinação atendia ao público de 32 anos. É bom lembrar que a capital do Piauí foi uma das primeira a iniciar a campanha de vacinação no País.

