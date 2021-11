Serviços de Urgência e Emergência de Teresina funcionam normalmente no feriado

Os serviços essenciais de saúde de Teresina funcionam normalmente na próxima segunda-feira (15), quando se comemora o feriado da Proclamação da República. Hospitais, maternidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento de síndrome gripal e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) prestarão serviços de assistência à população no feriado.



Leia também: Proclamação da República: veja o que abre e fecha em Teresina no feriado



Foto: Divulgação/PMT

As UBS de atendimentos gerais em saúde que não sejam os atendimentos gripais também estarão funcionando durante todo o dia. São estas as UBS do Santa Isabel, Renascença, Parque Brasil e Porto Alegre. “A população não pode ficar sem assistência e por isso os serviços essenciais estarão funcionando”, explicou o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque.

Para quem precisar de atendimento de síndromes gripais, estarão funcionando as UBS: Real Copagre (zona Norte), UBS Planalto Uruguai (zona Leste), UBS Parque Piauí (zona Sul) e UBS Gurupi (zona Sudeste). No dia 15 não funcionam também os serviços administrativos da FMS, a parte ambulatorial (Lineu Araújo) e mais as outras 84 UBS.

Compartilhar no

Prefeitura de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!