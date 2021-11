Proclamação da República: veja o que abre e fecha em Teresina no feriado

No feriado da Proclamação da República, que acontece na próxima segunda-feira (15), o comércio de rua de Teresina funcionará normalmente, segundo informa o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI). De acordo com o Sindilojas, as lojas do Centro e dos bairros estarão abertas, não podendo ultrapassar oito horas de funcionamento. Já os shoppings estarão funcionando em horário especial.

A expectativa é de que, com a aproximação da Black Friday, ocorra um aumento na movimentação de clientes em busca de promoções no comércio de Teresina. Segundo os lojistas, os clientes poderão comprar com descontos bem antes da última sexta-feira do mês de novembro.



Como de costume, muitas lojas já iniciaram suas estratégias de vendas para garantir bons resultados na edição 2021 da Black Friday. De acordo com Tertulino Passos, presidente do Sindilojas/PI, as expectativas são as melhores porque este ano as atividades comerciais estão funcionando com mais liberdade e o consumidor está mais confiante para sair de casa, pesquisar preços e se programar para realizar as compras.

“Algumas lojas já anteciparam as suas grandes promoções e estão com condições especiais para os consumidores praticamente durante todo o mês de novembro, ao invés de ficar em apenas um ou dois dias. Então, toda conjuntura econômica na qual estamos vivendo hoje também favorece a essa grande campanha e esperamos um crescimento de vendas. Estamos confiante que teremos bons negócios”, disse o presidente.

Shoppings

Além das lojas do Centro e bairros, as lojas dos shoppings estarão funcionando nos seguintes horários: Rio Poty (10h às 22h) e Riverside (14h às 20h). Já no Teresina Shopping as lojas funcionarão de 14h às 20h; lojas de alimentação, parques e cafeterias das 12h às 22h; Espaço família de 12h às 20h; Big Bom Preço das 08h às 22h; Smart Fit das 08h às 14h e Cinemas Teresina com bilheteria a partir das 13h40.

Supermercados

PÃO DE AÇÚCAR



No feriado da Proclamação da República, comemorado no dia 15 de novembro, as unidades do Pão de Açúcar funcionarão com horário reduzido. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h, as lojas São Cristóvão e Jockey, das 7h às 21h, e a loja da Dom Severino de 7h às 22h.

EXTRA

Já as unidades Extra funcionarão em horário normal na segunda-feira (15). A loja Extra Hiper, da avenida Presidente Kenedy, funcionará de 6h às 24h e o Mercado Extra, das 7h às 22h.

ASSAÍ

Todas as lojas do Assaí no Piauí funcionam no horário normal. Em Teresina, as unidade da Rua Jacinto Rufino Macedo, nº 1000, São Raimundo, e da Avenida Raul Lopes, nº 2757, Ininga, funcionam das 7h às 22h. Já as lojas do Assaí Parnaíba e o Assaí Picos também seguem o mesmo horário de funcionamento: 7h às 22h.

Bancos

Segundo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas na próxima segunda-feira (15).





