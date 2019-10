Semec lança edital de concurso com 140 vagas para professor

As inscrições para o certame vão de 1º a 30 de novembro de 2019. O concurso público será constituído de prova escrita objetiva, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2019, e prova didática, cuja data será definida em edital de convocação. Todas as etapas serão realizadas, exclusivamente, em Teresina. O resultado final será divulgado até 28 de janeiro de 2020.

Os aprovados no concurso irão atuar nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, compondo o A Secretaria Municipal de Educação (Semec) lançou nesta quinta-feira (24) edital de concurso público para preenchimento de 140 vagas para o cargo de professor do ensino básico e fundamental, com salários de até R$ 3.782,29. Ao todo, serão 30 vagas para o cargo de professor de 1º Ciclo (1º ao 5º ano) e 110 vagas para o cargo de professor de 2º Ciclo (6º ao 9º ano).

As inscrições para o certame vão de 1º a 30 de novembro de 2019. O concurso público será constituído de prova escrita objetiva, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2019, e prova didática, cuja data será definida em edital de convocação. Todas as etapas serão realizadas, exclusivamente, em Teresina. O resultado final será divulgado até 28 de janeiro de 2020.

Para os cargos de professor de 1º ciclo, os candidatos deverão ter diploma em licenciatura plena em pedagogia ou normal superior cursado em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou ainda licenciatura plena em qualquer área e curso de nível médio na modalidade normal (antigo Pedagógico).

Já para professor de 2º ciclo, os candidatos devem possuir graduação nos seguintes cursos: licenciatura em letras com habilitação em português; licenciatura em matemática; licenciatura em artes em quaisquer das linguagens ou em educação artística; licenciatura em ciências naturais e/ou ciências biológicas e/ou física e/ou química ou licenciatura em ciências com habilitação em biologia, física ou química; licenciatura em teologia ou em ciências da religião; licenciatura em história e licenciatura em geografia.

A carga horária é de 20h a 40h semanais, a depender do cargo. Além disso, será reservado 5% do total de vagas oferecidas por cargo a pessoas com deficiências

Os aprovados no concurso irão atuar nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, compondo o quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação. A execução do edital é de competência do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).