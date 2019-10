PI: Prefeituras abrem concurso para preenchimento de 125 vagas

As prefeituras de Oeiras e Milton Brandão, ambos municípios do Piauí, lançaram edital de concurso público para preenchimento de 125 vagas ofertadas para diversos cargos. Os salários vão de R$ 998,00 a R$ 7.000,00 em Oeiras e R$ 998,00 a R$ 6.300,00 em Milton Brandão. A instituição Crescer Consultorias (crescerconcursos.com.br) ficará responsável pela realização dos dois certames.



Clique aqui para acessar o edital de Oeiras.



Clique aqui para acessar o edital de Milton Brandão.



As 32 vagas ofertadas pelo município de Milton Brandão tem como objetivo preencher os cargos de fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico PSF, dentista PSF, técnico de saúde bucal, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de endemias, digitador, motorista , assistente social e orientador social.

Prefeituras abrem concurso para preenchimento de 125 vagas. (Foto: Reprodução)



Já as 93 vagas ofertadas pelo município de Oeiras visam o preenchimento dos cargos de assistente social, psicólogo, educador físico, agente municipal de saúde/ combate às endemias, motorista categoria “D”, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, médico psiquiatra, médico especialista em saúde mental.

Além destas vagas, o certame de Oeiras também selecionará candidatos para os cargos de técnico em saúde bucal, cirurgião-dentista para atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, agente comunitário de saúde, agente municipal de trânsito, auditor fiscal de tributos municipais, fiscal de meio ambiente e professor de diversas áreas.

As taxas de inscrição variam entre R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Em Oeiras, as inscrições acontecem de 14 de outubro a 19 de novembro. As provas serão realizadas no dia 08 de dezembro.

No concurso de Milton Brandão, o período de inscrição vai de 11 de outubro de 2019 a 11 de novembro de 2019. A prova objetiva está prevista para o dia 1º de dezembro de 2019.

Nathalia Amaral