Sem transporte público em Teresina, Strans inicia cadastro de vans e ônibus

Após o decreto que suspendeu o transporte público em Teresina , a Superintendência Municipal de Transportes e Trans (Strans) começou, neste sábado (02), a cadastrar vans e ônibus para o atendimento aos usuários do transporte coletivo que trabalham nos serviços considerados essências. O cadastramento acontece das 08h às 12h, na sede o órgão, na avenida Pedro Freitas, 1227, Vermelha.



Foto: Arquivo O Dia.

“O pior ainda estar por vir e estamos extremamente preocupados. Como iniciamos nossa quarentena bem cedo, estamos tendo sucesso, mas isso cria uma falsa sensação de segurança. O jogo não está resolvido. Não podemos relaxar e, nesse momento, a única coisa que é possível para nós é o isolamento social. Muitas pessoas estão raciocinando com o bolso e não com a cabeça ou com as evidências que estão aí postas. Temos que preservar a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos parentes”, disse o prefeito Firmino Filho.

Os interessados podem também entrar em contato com o gerente de transporte da Strans, Rômulo Rego, no telefone (86) 99439-5826.

Segundo a prefeitura, os veículos serão vistoriados para que seja garantida a segurança do usuário. Essa vistoria vai acontecer neste domingo (03), na sede da Strans. A superintendência também vai definir as rotas do transporte alternativo, garantindo que atendam somente os trabalhadores que estejam atuando nos serviços essenciais. Eles podem utilizar vale-transporte ou pagar a passagem no valor de R$ 4,00.

“Não haverá meia-passagem”, adianta o superintendente da Strans, Weldon Alves.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da PMT