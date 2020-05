Prefeito anuncia suspensão do transporte coletivo em Teresina

O transporte coletivo de Teresina só vai funcionar para trabalhadores que atuam em serviços essenciais a partir de segunda-feira (04). O anúncio da nova medida de combate ao novo coronavírus foi realizado pelo prefeito Firmino Filho (PSBD) nesta sexta-feira (01) durante pronunciamento na internet. A capital tem 11 óbitos e 383 casos confirmados da doença.

A suspensão do transporte coletivo foi motivado pela queda do isolamento social que a capital vem apresentando nos últimos dias. Ontem, quinta-feira (30), apenas 43% da população da cidade cumpria a recomendação de ficar em casa. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o isolamento para ser eficaz na disseminação da Covid-19 deve ser respeitado por 70% dos moradores dos municípios.

“A taxa de isolamento em Teresina caiu para 43%. Se essa taxa continuar desse jeito vamos ter uma situação dramática na nossa cidade. Para evitar que isso aconteça temos que reforçar nossa taxa de isolamento. É por isso que a partir de segunda-feira (4) vamos fechar o transporte coletivo”, disse o prefeito. Ele explicou que os ônibus coletivos irão funcionar com restrições e apenas será permitido o embarque das pessoas que comprovarem que trabalhem em serviços essenciais.

Segundo Firmino Filho, o transporte coletivo está propagando o vírus entre as regiões da cidade. “Vamos fazer isso porque (o transporte coletivo ) é um dos que estão propagando a doença pela cidade. Fizemos duas pesquisas. O grosso da infecção está na zona Leste, já começa se espalhar pela zona Sudeste e na sequência ameaça a zona Sul e zona Norte. O transporte coletivo está se transformando num vetor de espalhamento do vírus”, afirmou.

A Prefeitura inicia a partir deste sábado (02) 'o cadastro de veículos alternativos, como ônibus e vans. Os interessados devem entrar em contato com o gerente de transporte da Strans ( Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito) Rômulo Rego, no telefone (86) 99439-5826.'

Somente trabalhadores de serviços essenciais poderão embarcar (Foto: O DIA)

Falsa sensação de segurança

Ao comparar a situação de crise do novo coronavírus a uma partida de futebol, o prefeito pontuou que ainda estamos no primeiro tempo do jogo e não é momento de relaxar nas medidas de prevenção da doença. O gestor disse que as medidas de isolamento social adotadas no início da pandemia deixam Teresina em situação melhor que outras capitais e isso provoca uma falta sensação de segurança.

“Como nós fizemos nosso isolamento bem cedo, estamos tendo sucesso e o quadro em Teresina está minimizado. Mas isso cria uma falsa sensação de segurança. O jogo não está resolvido, ainda estamos no primeiro e o juiz não apitou o apito final. O pior ainda estar por vir. Nesse momento temos que fazer a única coisa que é possível: reforçar o isolamento”, expressou.

Otávio Neto