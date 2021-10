Prefeitura de Teresina anuncia nova licitação para o transporte alternativo da capital

A Prefeitura de Teresina anunciou que vai abrir um novo processo licitatório para o sistema de transporte alternativo da capital. Essa nova licitação vai permitir que novos permissionários entrem no setor e ampliem a frota em circulação pela cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26) por meio de nota.



O transporte alternativo de Teresina está em greve desde o dia 21 de outubro depois que a Superintendência de Transporte e Trânsito (Strans) anunciou a suspensão temporária do sistema de bilhetagem eletrônica das vans. Essa suspensão se deu após a Prefeitura encontrar supostas irregularidades no uso indevido do pagamento eletrônico, além do reiterado descumprimento das ordens de serviço do poder público.



Na ocasião, o presidente do Sintrapi (Sindicato dos Proprietário Autônomos de Transportes Alternativos do Piauí), Paulo Trajano, afirmou que seria inviável a continuidade dos serviços com a suspensão da bilhetagem eletrônica. “Hoje dificilmente as pessoas andam com dinheiro, paga-se a viagem é com cartão. O que mais nos intriga é que foi uma decisão sem nenhum aviso. Só mandaram bloquear e as vans não poderão usar mais”, afirmou.

Em nota publicada nesta manhã (26), a Strans informou que está em diálogo com a categoria e que todas as reuniões com entidades sindicais ocorrem na presença de um membro jurídico do órgão e do Sintrapi, além de técnicos da pasta e da assessoria de imprensa “para que todas as conversas sejam transparentes e republicanas”, diz a nota.

