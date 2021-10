Transporte alternativo de Teresina anuncia greve por tempo indeterminado

Um total de 150 trabalhadores do transporte alternativo de Teresina decidiu paralisar as atividades por tempo indeterminado na Capital. O Sindicato dos Proprietários Autônomos de Transportes Alternativos de Passageiros do Estado do Piauí (SINTRAPI) já havia anunciado que os serviços seriam suspensos nesta quinta-feira (21), porém, no início desta tarde, comunicou que a greve permanecerá até que as demandas sejam atendidas.

A paralisação acontece depois que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) proibiu o uso de todas as máquinas de passar o cartão vale transporte e estudantil dos passageiros (ControlCIT) nos ônibus do transporte alternativo. Para Trajano Paulo, presidente do Sintrapi, é inviável a continuidade dos serviços com essa medida.

Foto: Divulgação / Sintrapi



“Fica inviável operar desta forma. Hoje dificilmente as pessoas andam com dinheiro, paga-se a viagem é com cartão e o que mais nos intriga é que foi uma decisão sem nenhum aviso, apenas mandaram bloquear e as vans não poderão usar mais”, afirmou.

Foto: Divulgação / Sintrapi

Com a greve, usuários do transporte de várias regiões da cidade ficarão sem o transporte alternativo, que realizam diariamente trajetos dos bairros para Centro Administrativo e shopping das 5h às 23h. Ao todo, 40 vans estavam integram o transporte nas quatro regiões de Teresina.

A Strans informou que a proibição do uso das máquinas de cartão foi uma medida adotada para a realização de uma auditoria de controle das vans do transporte alternativo. A superintendência pontuou que não há data para o retorno do funcionamento das máquinas.



