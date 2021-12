Prefeitura de Teresina anuncia cancelamento do Carnaval em 2022

A Prefeitura de Teresina anunciou nesta quinta-feira (02) que a capital não terá um calendário de comemoração para as festas de fim de ano e confirmou o cancelamento do Carnaval 2022. A medida se dá em razão da pandemia de covid-19. Mesmo com mais de 80% da população vacinada com as duas doses, o poder público municipal de Teresina afirmou que ainda são necessárias medidas preventivas.



2022 será o segundo ano consecutivo que Teresina não terá Carnaval por conta do coronavírus. Em fevereiro deste ano, a capital piauiense, assim como o Piauí e todo o Brasil começava a assistir a uma nova escalada de contaminações com aumento no número de óbitos e de internações. Em meados de abril, a cidade chegou ao pico da segunda onda da covid-19.

A decisão de cancelar o calendário de festas de fim de ano e de carnaval segue as orientações do Comitê de Operações Especiais (COE) do município, que avaliou constantemente até aqui o cenário da pandemia a nível local e mundial. “A Prefeitura está de acordo com as normas sanitárias que exigem comprovante de vacinação e máscaras para acesso aos eventos públicos”, disse a PMT em nota.



Foto: O Dia

Blocos de Teresina anunciaram que não irão às ruas em 2022

No começo desta semana, os mais tradicionais blocos de carnaval de Teresina anunciaram que não sairão às ruas em 2022 em razão da pandemia. Sanatório Geral, Pinto da Morada, Barão de Itararé, Capote da Madrugada e Vaca Atolada manifestaram preocupação diante do surgimento de novas variantes do coronavírus e decidiram não realizar qualquer festividade no ano que vem como medida de prevenção a um novo alastramento da doença.

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult) ainda não tem uma posição sobre o assunto e disse que está avaliando a situação e cumprindo os decretos governamentais.

