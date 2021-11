Blocos de Teresina anunciam que não irão às ruas no Carnaval 2022

Se em 2021 o carnaval foi do bloco do eu sozinho, tudo indica que, em 2022, não será diferente. Isso porque o surgimento de mais uma variante do coronavírus, a Ômicron, identificada em quatro continentes (Ásia, Europa, Oceania e África) e em mais de 10 países, já assusta autoridades, cientistas e a população mundial. Diante de tantas incertezas, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muitas cidades estão cancelando o carnaval de 2022. Em Teresina, alguns blocos já anunciaram que não irão às ruas no próximo ano motivados pela pandemia.

Um dos mais tradicionais blocos de rua do Centro de Teresina, o Sanatório Geral, não sairá pelo segundo ano consecutivo. O idealizador e coordenador do bloco, Jorginho Medeiros, usou as redes sociais para fazer o anúncio. Em 2022, o Sanatório Geral completa 18 anos de existência e seria sua 17ª edição.



Jorginho Medeiros, idealizador e coordenador do bloco Sanatório Geral (Foto: Arquivo ODIA)

“Motivados pela pandemia do coronavírus, COVID-19, e as inseguranças advindas dessa Pandemia Sanitária e global, pedindo cautela, o Bloco de Sociedade Carnavalesca Sanatório Geral comunica aos seus foliões que o Carnaval de 2022, agora, só em 18 de fevereiro de 2023”.



Outros grandes blocos de Teresina também anunciaram que não irão promover festas, como o Pinto da Morada, fundado em 2017, e que desfila na zona Leste da capital. O presidente do bloco, Alexandre Filho, lamentou que, pelo segundo ano consecutivo, o grupo não irá às ruas. Ele destaca que a medida é uma forma de segurança e reforça que a pandemia ainda não acabou.



Bloco Pinto da Morada (Foto: Arquivo ODIA)

“Não vamos ter carnaval em 2022, em respeito às perdas pela Covid-19 e pelas orientações sanitárias. Nosso evento é aberto e não temos condições de controlar o público, limitando o número de pessoas”, pontua Alexandre Filho.

O mais antigo bloco de carnaval de Teresina, o Barão de Itararé, também já bateu o martelo e anunciou que as festividades carnavalescas acontecerão somente em 2023. O tradicional desfile do bloco, que acontece na zona Sudeste da Capital, está cancelado devido à pandemia.



“Já estamos conversando com a diretoria, mas a decisão é não sair no ano que vem. Nós entendemos que a pandemia ainda não está controlada, e o surgimento de novas variantes é uma preocupação. Vamos no período do carnaval fazer campanhas de vacinação e caminhadas solidárias, para no ano de 2023 sairmos no nosso tradicional carnaval”, enfatizou Rodrigo Maxwell, presidente do bloco.



Prefeitura de Teresina fez planejamento para carnaval 2022; Governo do Estado avalia cenário

Mesmo com o período carnavalesco repleto de indefinições, a Prefeitura de Teresina já está elaborando um projeto para o carnaval 2022. O documento está em processo de finalização, que, após concluído, será avaliado por órgãos de Saúde.



De acordo com a assessoria da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC), a Prefeitura trabalha com duas possibilidades: a de ter carnaval e a de não ter carnaval, e que as festividades de momo serão definidas pelos órgãos de saúde.



A Secretaria do Estado de Cultura (Secult) informou que ainda não tem uma posição sobre a temática, que está avaliando a situação e cumprindo os decretos do Governo do Estado.



