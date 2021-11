Papai Noel dos Correios 2021: cartas podem ser adotadas presencial e online

Com a redução dos casos e mortes por Covid-19, o "home-office" do bom velhinho chega ao fim em Teresina. Nesta quinta-feira (18), inicia em todo o Estado a Campanha Papai Noel dos Correios 2021. O lançamento ocorreu na Agência Central dos Correios, no Centro, e contou com a apresentação musical de alunos do projeto “Música Para Todos.”



(Fotos: Jorge Machado/ODIA)

Este ano, a Campanha acontecerá em modelo híbrido, diferente de 2020, quando a ação foi exclusivamente online. Para garantir a segurança das crianças e colaboradores dos Correios, todos os protocolos continuarão sendo mantidos. Superintendente dos Correios no Piauí, Agenor Bernardo Souza Filho, destaca que, quem não se sentir seguro em ir até uma das agências, pode enviar ou adotar a cartinha de forma digital.

“Agora, o padrinho terá duas opções para apadrinhar as cartinhas, podendo fazer por meio presencial, indo até uma das unidades dos Correios, seja a da Agência Central, a da Avenida Presidente Kennedy ou a da Avenida Valter Alencar, ou ainda de forma online, no blog dos Correios”, disse.



Os Correios disponibilizou o Blog Noel para envio e adoção das cartas. No endereço eletrônico é possível tirar todas as dúvidas sobre a Campanha e obter mais informações sobre as agências parceiras.



Agenor Bernardo Souza Filho pontua que a entrega de presentes será feita presencialmente no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog dos Correios, como forma de evitar qualquer tipo de aglomeração.



Quem pode participar?

Crianças da sociedade civil que estejam em situação de vulnerabilidade podem participar da Campanha Papai Noel dos Correios, desde que tenham até 10 anos. Além disso, desde 2010, os Correios têm uma parceria com as escolas municipais de Teresina, permitindo que os alunos até do 5º Ano do Ensino Fundamental enviem suas cartas. O superintendente destaca que pessoas com deficiência também podem participar, independente da idade.



Como adotar uma cartinha?

Para adotar uma cartinha é muito simples. Basta acessar ao Blog Noel, dos Correios, preencher o formulário e fazer o apadrinhamento.



“Ainda há a possibilidade do apadrinhamento empresarial. Aquela pessoa física ou jurídica que queira fazer o apadrinhamento acima de 50 cartinhas pode acessar o blog, fazer o cadastro, e um representante dos Correios entrará em contato para informar como deve ser o apadrinhamento dessas cartas”, explica o superintendente dos Correios no Piauí, Agenor Bernardo Souza Filho.



Assim como no ano passado, a tecnologia tem contribuído para realizar o sonho de milhares de crianças de Teresina. De acordo com os Correios, a implantação do sistema virtual, para realização da Campanha Papai Noel dos Correios 2021, poderá ser algo permanente. “Eu acredito que a tecnologia é um caminho sem volta, porém, tudo irá depender do caminhar da pandemia, com base no que tiver acontecendo, e como iremos nos comportar nos próximos anos”, completou o superintendente dos Correios no Piauí, Agenor Bernardo Souza Filho.



