Papai Noel dos Correios 2021: cartinhas já estão disponíveis para adoção

A campanha Papai Noel dos Correios 2021 teve início nesta quinta-feira (11) em todo o Brasil. O lançamento oficial da ação foi conduzido pelo presidente dos Correios, Floriano Peixoto, no edifício-sede da empresa em Brasília (DF), e teve as presenças do Papai Noel, de alunos de uma unidade pública de ensino, padrinhos, madrinhas e entre outras autoridades convidadas. No Piauí, o lançamento da campanha está programado para a próxima quinta-feira (18), às 10h, na Agência Central dos Correios, próxima ao Palácio de Karnak.



Neste ano, a campanha terá formato híbrido, ou seja, físico e online. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente nas agências participantes e nas casas do Papai Noel montadas pelo país, e também no blog da campanha. Milhares de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, estão disponíveis para adoção.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Os pedidos dos pequeninos são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados e até materiais escolares. A estatal coloca toda a sua expertise em logística e a força de seus empregados para atender às expectativas desses meninos e meninas.



Em todo o País, mais de 65 mil cartas já foram recebidas até o momento. Após o trabalho de seleção, as cartinhas são disponibilizadas na internet e nos pontos de adoção. Ou seja, padrinhos e madrinhas têm muitas chances para tirar vários sonhos das nossas crianças do papel.

Como enviar uma carta

As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no blog da campanha. Este ano, as crianças também podem deixar as cartinhas nas agências dos Correios.



Como adotar

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.



Entrega dos presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog. O atendimento presencial será realizado com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações.



As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e de entrega dos presentes podem variar em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço: https://blognoel.correios.com.br/.



Mais de 30 anos de história

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados da estatal que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.



A iniciativa visa incentivar a escrita por meio das cartinhas – propagando, entre as crianças, valores como solidariedade e esperança-, e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Os Correios convidam a sociedade a participar da maior campanha natalina do país, que há mais de 32 anos ajuda a fazer o Natal de milhares de crianças mais feliz.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!