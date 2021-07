Pacientes confirmados com malária em Miguel Alves seguem estáveis

A Secretaria Municipal de Saúde de Miguel Alves, a 110 km de Teresina, informou ao Portal O Dia.com na manhã desta segunda-feira (12) que número de pacientes confirmados com malária no município permanece com quatro. Eles estão estáveis, receberam medicamento e foram isolados. No entanto, 23 pacientes estão sendo monitorados na cidade – antes eram 19.



Leopodina Cipriano, secretária municipal de saúde do município, disse que dos 23 pacientes monitorados, quatro aguardam os resultados dos exames para atestar a doença. A busca ativa continua na cidade para identificar outras pessoas com sintomas.

“O número de casos confirmados permanece em quatro. Inclusive, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi) vai vir ao município para auxiliar na busca ativa. No momento, 23 pacientes estão sendo monitorados e quatro aguardam os resultados dos exames”, conta.

No último dia 07, Miguel Alves confirmou quatro casos de malária . Um dos pacientes veio do Pará e só retornará após receber alta médica.

Todos os pacientes receberam atendimento no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina, e retornaram para Miguel Alves. Eles seguem sob a supervisão da Secretaria de Saúde.

“A Vigilância está fazendo um trabalho de orientação com as pessoas, além de enfermeiros e técnico de enfermagem que estão trabalhando na coleta de exames. A busca ativa segue para identificar pessoas que tiveram contato com esse paciente para evitar que o número cresça ainda mais”, completa Leopoldina.

Sobre a doença

A malária é uma doença infecciosa, febril, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para feto, na gravidez, conforme o Ministério da Saúde.

