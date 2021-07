Miguel Alves tem 4 casos de malária confirmados; 19 pessoas estão sendo monitoradas

Quatro pessoas da cidade de Miguel Alves tiveram os testes confirmados para malária. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (07) pela Secretaria de Saúde da cidade, que está fazendo vistorias para identificar outros possíveis pacientes com sintomas na região, que fica a 110 km de Teresina. Ao todo, 19 pessoas estão sendo monitoradas. Os pacientes confirmados com a doença estão isolados e já receberam medicação.

A secretaria de saúde do município,Leopoldina Cipriano, informou que um dos pacientes veio do Estado do Pará. Alguns dias depois de chegar a Miguel Alves, ele apresentou os sintomas e foi para o hospital – onde confirmou a doença.

“Esse primeiro paciente é do Pará e outras duas pessoas que tiveram contato com ele também foram confirmadas com a doença. Com o resultado desta quarta, sobe para quatro o número de pessoas com malária em Miguel Alves. O quarto caso faz parte de um monitoramento feito pela secretaria com 19 pessoas que tiveram contato com ele”, disse.

Todos pacientes passaram por atendimento no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina, e retornaram para Miguel Alves.

“A Vigilância está fazendo um trabalho de orientação com as pessoas, além de enfermeiros e técnico de enfermagem que estão trabalhando na coleta de exames. O trabalho nesse momento é de uma busca ativa das pessoas que tiveram contato com esse paciente para evitar que o número cresça ainda mais”, completa Leopoldina.

Os resultados dos outros pacientes monitorados devem sair ainda nesta semana.

Sobre a doença

A malária é uma doença infecciosa, febril, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para feto, na gravidez, conforme o Ministério da Saúde.











