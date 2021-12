O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) disse nesta quinta-feira (09) que não tem condições de seguir a ordem de serviço emitida ontem (08) pela Strans para aumentar a frota de ônibus da capital. A nova ordem de serviço da Prefeitura prevê aumento da frota em 250 ônibus, mas hoje o Setut afirmou que a demanda atual transportada não justifica este acréscimo.



Por meio de nota, a entidade voltou a pontuar a questão financeira que afeta as empresas de ônibus de Teresina, dizendo “ser extremamente necessária a disponibilidade financeira do órgão gestor em arcar antecipadamente com o aumento dos custos operacionais decorrentes”.

O Setut apresentou à Strans um documento contendo estudos técnicos que, segundo a entidade, comprovam que a atual quantidade de veículos ofertados está maior que a demanda transportada. Ainda de acordo com o sindicato, o pedido de acréscimo de 25% no número de ônibus na frota operante não está acompanhado dos devidos estudos técnicos que comprovem tal necessidade.



“Se a Strans der as garantias necessárias para que sejam arcados esses custos extras antecipadamente pelo órgão gestor, serão realizados os acréscimos solicitados”, finaliza o Setut.

Strans afirma que a demanda aumentou em 200 mil passageiros

Na emissão da ordem de serviço determinando a ampliação da frota de ônibus de Teresina, a Strans destacou que a demanda de passageiros na capital aumentou em 200 mil. “No meio de outubro, a gente estava com um total de 1,3 milhão de passageiros. Já em novembro, subiu para 1,5 milhão. Percebemos que o passageiro está voltando ao sistema e por isso também foi levada em consideração a lotação e tempo de espera dos passageiros nas paradas”, disse Felipe Leal, gerente de Planejamento da Strans.

