Motoristas e cobradores aceitam acordo da PGM e suspendem greve dos ônibus em Teresina

Motoristas e cobradores aceitaram, em assembleia neste sábado (16), o acordo da Procuradoria Geral do Munícipio (PGM) e decidiram suspender a greve do transporte público prevista para ocorrer na próxima segunda-feira (18), em Teresina. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Em Empresas de Transportes Rodoviários No Estado do Piauí (Sintetro), a PGM deu um prazo de até 72 horas para se manifestar sobre a assinatura da convenção coletiva da categoria de modo a garantir os direitos e benefícios já conquistados pelos trabalhadores do setor e que acabaram sendo suspensos durante a crise da pandemia.

Foto: Arquivo/ODIA

Miguel Arcanjo, do Sintetro, disse à reportagem que os trabalhadores decidiram aguardar o prazo estabelecido pela PGM. Caso eles não tenham uma posição até a próxima terça-feira (19), o movimento grevista deve ocorrer na quarta-feira (20).

"Os trabalhadores acataram o pedido da PGM de suspender o movimento previsto para acontecer na segunda-feira (18). Vamos esperar o prazo de 72 horas solicitado pela Procuradoria Geral do Município (PGM) para se manifestar. O órgão vai avaliar o que pode ser feito para que a convenção dos trabalhadores seja assinada e, a partir desse prazo, se não houver nenhuma resolução em relação a assinatura do documento, os trabalhadores que decidiram pela suspensão retornam o movimento na quarta-feira (20)", disse Miguel Arcanjo, 2º Secretário de Imprensa do Sintetro.



Os trabalhadores receberam proposta na tarde da sexta-feira (15) e, por isso, realizaram a assembleia para discutir a matéria na manhã deste sábado .

A convenção coletiva de trabalho vem discutida pelos trabalhadores e empresário desde o último dia 12 de outubro. Além do acordo dos trabalhadores, o sindicato também busca a discussão da recontratação dos funcionários que foram demitidos durante a crise sob o risco de não haver mão de obra suficiente que atenda à demanda de ônibus na cidade. Contudo, o Setut informou que compreende as dificuldades enfrentadas no setor de transporte coletivo e que continua aberto ao diálogo, a fim de solucionar a situação, como também esclarecer sobre o cenário do sistema e os pontos acordados com a Prefeitura de Teresina.

