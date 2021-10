Sintetro diz que paralisação segue mantida e que aguarda nova reunião com o Setut

A Prefeitura de Teresina divulgou no final da manhã desta sexta-feira (15) que os motoristas e cobradores de ônibus decidiram suspender a paralisação do transporte coletivo que estava programada para a segunda-feira (18). “Em reunião com a Strans e PGM [Procuradoria Geral do Município], o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sintetro) se comprometeu a suspender a paralisação que estava programada”, diz a nota da Prefeitura.



No entanto, o Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte) afirmou que aguarda uma nova reunião com os empresários para, só então, decidir se a paralisação será ou não suspensa.



Foto: O Dia

De acordo com o representante do sindicato, Oswaldo Gomes, essa reunião deverá acontecer hoje às 14 horas e deverá ter o mesmo teor do encontro ocorrido no começo da semana: discutir a assinatura da convenção coletiva da categoria de modo a garantir os direitos e benefícios já conquistados pelos trabalhadores do setor e que acabaram sendo suspensos durante a crise da pandemia.

“Só depende deles. Nós só queremos a assinatura da convenção coletiva e tendo isso garantido, suspendemos a paralisação, mas enquanto não tivermos um posicionamento dos empresários, isso não tem como acontecer”, pontuou Oswaldo.

A reportagem do Portalodia.com tentou contato com assessora jurídica do Setut, a advogada Naiara Moraes, mas ainda não conseguiu retorno. A reportagem aguarda retorno também do próprio Sindicato dos Empresários por meio de nota.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!