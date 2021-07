Morre o professor da Uespi Pedro Magalhães, vítima da Covid-19

Morreu na madrugada desta segunda-feira (21) o professor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) Pedro Rodrigues Magalhães, 68 anos, vítima das complicações da Covid-19. Ele estava internado em um hospital da rede privada de Teresina e não resistiu.

O Portal O Dia apurou que que Pedro Rodrigues estava em tratamento contra um câncer quando foi diagnosticado com novo coronavírus. Desde então, o quadro de saúde do professor se agravou e precisou ser submetido a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foto: Reprodução

Pedro Rodrigues Magalhães era professor do curso de Letras Português da Uespi. A instituição lamentou a morte do docente através de nota oficial.

A Universidade Estadual do Piauí lamenta o falecimento do professor Pedro Rodrigues Magalhães Neto, do curso de Letras Português, campus Poeta Torquato Neto. A Administração Superior e a comunidade acadêmica se solidarizam com os familiares, parentes e amigos e desejamos força neste momento de pesar

