Morre o médico Benedito Borges, ex-diretor do HGV

O médico Benedito Borges da Silva, 71 anos, faleceu na manhã desta segunda-feira (6), em Teresina, em decorrência de complicações da Covid-19. O comunicado da morte foi feito pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí. Em nota oficial, a entidade lembrou os 40 anos de atuação do profissional.

“O CRM-PI comunica o falecimento do médico Benedito Borges da Silva (CRM-PI 675), aos 71 anos, nesta segunda-feira (06/09), em Teresina sua terra natal, onde se formou em medicina na UFPI, instituição onde também lecionou. Ele dedicou mais de 40 anos à carreira, a maioria como ginecologista e mastologista, deixando uma lacuna na medicina do Piauí”, descreveu a nota.

Benedito Borges foi diretor geral do Hospital Getúlio Vargas e coordenou a área Clínica Ginecológica durante vários anos. O médico também atuou como professor da Universidade Federal do Piauí. O HVG lamentou a morte do médico Benedito

“É uma perda irreparável. Vai deixar uma lacuna muito grande em nossas vidas. No mundo acadêmico e no HGV, foi um médico que tanto tinha cuidado com os pacientes. Dedicou sua vida à medicina e tinha verdadeiro amor ao Getúlio Vargas”, manifestou o diretor-geral do hospital, Osvaldo Mendes.

