Morre o ex-candidato a governador do Piauí Neto Sambaíba

Morreu na manhã desta terça-feira (27) vítima de uma a Acidente Vascular Cerebral (AVC) o poeta Nilo Carvalho Neto, mais conhecido como Neto Sambaíba, aos 66 anos. O comunicado do falecimento foi publicado nas redes sociais por familiares.

Neto Sambaíba foi candidato ao governo do estado do Piauí no ano de 2014 pelo Partido Pátria Livre (PPL), quando defendeu melhorias para o transporte público de Teresina e o retorno da Companhia Energética do Piauí (Cepisa).

À época, Sambaiba ganhou destaque por defender também o uso de pneus usados para a construção de asfalto no Piauí. Ao final da disputa que elegeu Wellington Dias (PT), Neto teve um total de 4.217 votos, o que representou 0,25% dos votos válidos.

Neto Sambaíba chegou a ocupou o cargo de presidente Companhia Editorial do Piauí (COMEPI) no governo Mão Santa.

